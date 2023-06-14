"Нормальный. Даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор. <...> А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".