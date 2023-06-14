Лукашенко запретил «рисовать красные линии»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя рисовать красные линии. Его слова о запрете передает БЕЛТА.
«Никогда нельзя, говоря о красных линиях, их рисовать. Потому что жизнь меняется и линии двигаются то вперед, то назад. Они всегда есть и у нас, и у них. У россиян и у украинцев», — сказал он.
По мнению президента Белоруссии, политически лучше не озвучивать, какие они, так как это меняет жизнь. Лукашенко рассказал, что для него красными линиями является полномасштабная агрессия с любой стороны, кроме России. Как утверждает, политик военные классифицируют соответствующие акты.
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