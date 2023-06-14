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Лукашенко запретил «рисовать красные линии»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя рисовать красные линии. Его слова о запрете передает БЕЛТА.

Лукашенко запретил «рисовать красные линии»
© Lenta.ru

«Никогда нельзя, говоря о красных линиях, их рисовать. Потому что жизнь меняется и линии двигаются то вперед, то назад. Они всегда есть и у нас, и у них. У россиян и у украинцев», — сказал он.

По мнению президента Белоруссии, политически лучше не озвучивать, какие они, так как это меняет жизнь. Лукашенко рассказал, что для него красными линиями является полномасштабная агрессия с любой стороны, кроме России. Как утверждает, политик военные классифицируют соответствующие акты.

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