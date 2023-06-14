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СБУ обвинила киевскую компанию в работе на «Росатом»

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Киевскому центральному конструкторскому бюро арматуростроения в помощи российской корпорации «Росатом» в постройке пяти атомных электростанций (АЭС) в разных странах мира. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ обвинила киевскую компанию в работе на «Росатом»
© Lenta.ru

По версии спецслужб, до начала специальной военной операции (СВО) компания экспортировала продукцию в Россию через собственного дилера в Москве, а Росатом использовал поставляемую арматуру для строительства энергоблоков АЭС.

СБУ сообщает, что после начала СВО предприятие начало обходить антироссийские санкции при помощи подконтрольных зарубежных служб и с февраля 2022 года реализовало продукцию на сумму около 42 миллионов гривен (более 96 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

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