В ЕС понадеялись на прекращение украинского конфликта после избрания Трампа

В Венгрии надеются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине . Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире американского телеканала Newsmax TV.

«Мы рассчитываем на его возможное возвращение в Белый дом с надеждой на мирное будущее», — сказал Сийярто, добавив, что «если бы Трамп победил на прошлых выборах» в США в 2020 году, то можно было бы в принципе избежать начала украинского конфликта.