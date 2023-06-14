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В ЕС понадеялись на прекращение украинского конфликта после избрания Трампа

В Венгрии надеются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире американского телеканала Newsmax TV.

В ЕС понадеялись на прекращение украинского конфликта после избрания Трампа
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«Мы рассчитываем на его возможное возвращение в Белый дом с надеждой на мирное будущее», — сказал Сийярто, добавив, что «если бы Трамп победил на прошлых выборах» в США в 2020 году, то можно было бы в принципе избежать начала украинского конфликта.

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