Западные СМИ отреагировали на обвинения суда в адрес Трампа

Во вторник суд в Майами предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. РИА Новости собрал комментарии западных СМИ по этому резонансному делу.

Wall Street Journal считает, что это судебное заседание положило начало следующей фазе беспрецедентного федерального уголовного дела против Трампа. По мнению издания, это дело определяет ход предстоящей президентской гонки.

О том, что прошедшее слушание было тихим и цивилизованным, пишет газета New York Times. При этом сам экс-президент был раздражительным, что может говорить о том, что он понимает всю серьезность ситуации.

О том, что Трамп, который снова претендует на выдвижение в президенты от республиканцев, сталкивается с «замечательной перспективой» сидеть на скамье подсудимых во время президентских праймериз, пишет Washington Post. Газета также напоминает, что в апреле он предстал перед судом Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве, связанном с выплатой денег за молчание в 2016 году.

Кроме того, Трамп находится под следствием в округе Фултон в Джорджии, где окружной прокурор решает, обвинять ли его в преступлениях, связанных с попытками отменить победу Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году.