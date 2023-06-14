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Западные СМИ о деле Трампа: Этот суд определяет ход президентской гонки

Во вторник суд в Майами предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. РИА Новости собрал комментарии западных СМИ по этому резонансному делу.

Западные СМИ отреагировали на обвинения суда в адрес Трампа
© globallookpress.com

Wall Street Journal считает, что это судебное заседание положило начало следующей фазе беспрецедентного федерального уголовного дела против Трампа. По мнению издания, это дело определяет ход предстоящей президентской гонки.

О том, что прошедшее слушание было тихим и цивилизованным, пишет газета New York Times. При этом сам экс-президент был раздражительным, что может говорить о том, что он понимает всю серьезность ситуации.

О том, что Трамп, который снова претендует на выдвижение в президенты от республиканцев, сталкивается с «замечательной перспективой» сидеть на скамье подсудимых во время президентских праймериз, пишет Washington Post. Газета также напоминает, что в апреле он предстал перед судом Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве, связанном с выплатой денег за молчание в 2016 году.

Трамп назвал главную ошибку Байдена

Кроме того, Трамп находится под следствием в округе Фултон в Джорджии, где окружной прокурор решает, обвинять ли его в преступлениях, связанных с попытками отменить победу Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году.

Напомним, экс-президенту грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Но несмотря на это он все-таки сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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