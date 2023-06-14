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Циклон «Бипарджой» смыл людей с пляжа в Индии

Сильнейший циклон «Бипарджой» обрушился на Индию, в соцсетях появились кадры того, как волны смывают людей с пляжа. Об этом пишет Ura.ru.

На кадрах, которые привело издание, огромная волна обрушивается на людей, которые находились на пляже. Они пытаются бежать от стихии.

Из-за циклона порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Ожидается, основной удар стихии придется на прибрежные районы Гуджарата, власти штата уже начали эвакуацию, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал News18.

«В общей сложности были эвакуированы 37 794 человек в восьми округах», - заявил неназванный представитель правительства Гуджарата.

Эвакуация проводится в десятикилометровой зоне от линии побережья. Кроме того, в регионе отменены почти 100 поездов. Метеорологи предупредили, что из-за сильных порывов ветра возможны разрушения домов и падение деревьев.

Уж стало известно о семи погибших в результате различных инцидентов, связанных с непогодой. Так, в Мумбаи погибли четверо мальчиков, которые вопреки предостережениям играли на берегу моря.

Ранее власти Японии объявили эвакуацию 138,7 тысячи человек из-за приближения тайфуна «Мавар». Проливные летние дожди не редкость в Японии, но начало июня необычно ранний период для такого шторма. 1 июня Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщило, что страна пережила самую теплую весну с момента начала ведения учета в 1898 году.

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