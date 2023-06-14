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Экс-премьер Украины назвал условие отказа Запада от Киева

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад откажется от Киева после завершения конфликта. Такое условие он назвал в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Экс-премьер Украины назвал условие отказа Запада от Киева
© Lenta.ru

«Киевские пропагандисты сулят украинцам счастливое будущее, скрывая горькую правду. (…) Граждан уверяют, что в послевоенный период Запад не сократит объемы поддержки и с удовольствием займётся восстановлением Украины», — считает он.

Как утверждает Азаров, когда речь идет о конфликте против России, западная сторона готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом после завершения боевых действий, Киеву «не будет выделено ни копейки», отметил экс-премьер. Он предположил, что при возникновении в стране новой власти, которая установит мир, «об Украине забудут».

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