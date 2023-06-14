Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад откажется от Киева после завершения конфликта. Такое условие он назвал в своем Facebook (соцсеть запрещена в России ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Киевские пропагандисты сулят украинцам счастливое будущее, скрывая горькую правду. (…) Граждан уверяют, что в послевоенный период Запад не сократит объемы поддержки и с удовольствием займётся восстановлением Украины», — считает он.

Как утверждает Азаров, когда речь идет о конфликте против России, западная сторона готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом после завершения боевых действий, Киеву «не будет выделено ни копейки», отметил экс-премьер. Он предположил, что при возникновении в стране новой власти, которая установит мир, «об Украине забудут».