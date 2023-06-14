В США сообщили о давлении на Байдена для ускорения вступления Украины в НАТО

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По данным газеты, сейчас среди союзников по НАТО разгорелись споры о давлении на Байдена, чтобы он поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины. Однако американский лидер крайне осторожен в этом вопросе, поскольку не хочет ввязывать НАТО в прямой конфликт с Москвой.

Отмечается, что для Байдена все варианты сопряжены со значительным риском, поскольку его желание не допустить возникновения каких-либо расколов в НАТО противопоставляется его постоянному указанию своему штабу «избегать третьей мировой войны».