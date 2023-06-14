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Молдавия раскрыла нюанс выхода из СНГ

В Молдавии, ранее изъявившей желание как можно скорее выйти из Содружества независимых государств (СНГ), заявили о наличии нюанса денонсирования соглашения. Глава Минэкономразвития республики Дмитрий Алайба подчеркнул, что Кишинев намерен сохранить ряд соглашений, подписанных в рамках объединения, сообщает ТАСС.

Молдавия раскрыла нюанс выхода из СНГ
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«Я думаю, что наш выход из СНГ неизбежен, это несовместимо с членством в ЕС, и, вероятно, было бы неправильно и неискренне ждать до последнего момента — выбор народа Молдавии ясен», — заявил он.

При этом министр отметил, что власти хотят сохранить выгодные для экономики страны соглашения, которые ранее были подписаны в рамках СНГ, разорвав лишь те, которые являются неэффективными.

Молдавия вышла из двух соглашений СНГ

Ранее парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции Молдавии утвердила консультативные заключения по денонсации соглашений с Содружеством независимых государств о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и стратегических вооруженных силах.

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