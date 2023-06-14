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США собрались предложить Украине сотрудничество без вступления в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на помощников американского лидера.

По информации издания, Вашингтон может предложить Киеву сотрудничество, которое подразумевает обязательства по обеспечению безопасности украинской стороны на десять лет. При этом отмечается, что президента Украины Владимира Зеленского не устроит такой вариант, так как он нацелен на вступление республики в НАТО.

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NYT пишет, что Байден опасается прямого военного столкновения сил НАТО с Россией. Поэтому он с осторожностью высказывается о сроках членства Украины в альянсе и не дает установленного графика присоединения.

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