Глава МАГАТЭ приехал с визитом на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 15 июня посещает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). О визите сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

© Lenta.ru

«Проходит визит генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС. Это третий визит господина Гросси на АЭС с 1 сентября 2022 года», — написал постпред.

Ранее стало известно о планах Гросси посетить Киев и ЗАЭС. Поездка должна быть связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).