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Франция обвинила Россию в подделке сайта МИД ради ослабления помощи Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна утверждает, что сайт министерства республики был подделан властями России в рамках кампании по распространению «ложной антизападной пропаганды, направленной на ослабление поддержки Украины». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Франция обвинила РФ в подделке сайта МИД ради ослабления помощи Украине
© globallookpress.com

Там якобы было опубликовано заявление о «налоге на безопасность» для поддержки боевых действий на Украине. Министерство заявило, что ему быстро удалось удалить этот сайт и другие, обратившись к компаниям, ответственным за продажу доменных имен. Кроме того, были подделаны сайты французских СМИ — Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes.

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«Это еще одна иллюстрация гибридной стратегии, которую Россия реализует, чтобы подорвать условия для мирных демократических дебатов и, следовательно, подорвать наши демократические институты», — считает Колонна.

Помимо WSJ, о подделках сайтов сообщили и в Израиле: по данным издания The Times of Israel, речь идет о портале Mako.co.il.

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