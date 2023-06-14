Франция обвинила РФ в подделке сайта МИД ради ослабления помощи Украине

Глава МИД Франции Катрин Колонна утверждает, что сайт министерства республики был подделан властями России в рамках кампании по распространению «ложной антизападной пропаганды, направленной на ослабление поддержки Украины ». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Там якобы было опубликовано заявление о «налоге на безопасность» для поддержки боевых действий на Украине. Министерство заявило, что ему быстро удалось удалить этот сайт и другие, обратившись к компаниям, ответственным за продажу доменных имен. Кроме того, были подделаны сайты французских СМИ — Le Parisien, Le Figaro, Le Monde и 20 Minutes.