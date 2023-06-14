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В Кафедральном соборе Милана началась церемония похорон Сильвио Берлускони

Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии, сенатора Сильвио Берлускони, умершего 12 июня на 87-м году жизни, началась в Кафедральном соборе (Дуомо) в Милане. Среда объявлена днем национального траура в память о ветеране итальянской и международной политики.

В Кафедральном соборе Милана началась церемония похорон Берлускони
© globallookpress.com

Пока близкие не сообщали о месте захоронения, однако согласно некоторым предположениям, его тело может быть кремировано, а прах будет храниться в мавзолее на вилле в Аркоре, который был построен еще при жизни и по желанию Берлускони.

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На площади перед собором, где установлены огромные экраны, собрались несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС. Накануне стало известно, что для журналистов не будет отведена отдельная зона внутри собора - для сотрудников СМИ организовано специальное пространство перед собором.

Трансляцию ведет госкорпорация РАИ и частное телевидение семьи Берлускони Mediaset.

Поминальную мессу возглавляет архиепископ Милана Марио Дельпини. В собор прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Ирака Абдель Латиф Рашид, а также члены итальянского правительства, включая премьер-министра Джорджу Мелони и двух вице-премьеров - Антонио Таяни и Маттео Сальвини. Партия Берлускони "Вперед, Италия" - один из трех столпов правящей коалиции наряду с "Братьями Италии" Мелони и "Лигой" Сальвини. Последние трое накануне побывали на личной вилле Берлускони в Аркоре на прощании.

На церемонии в Милане также присутствуют бывший премьер-министр республики Марио Драги и глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице San Raffaele, где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии.

В некоторых СМИ появилось предположение, что заболевание крови могло стать последствием прививки от коронавируса (в медицинской литературе зафиксированы десятки случаев появления различных типов лейкоза) или даже самого перенесенного заболевания. Берлускони заразился в сентябре 2020 года и долго лечился от коронавирусной инфекции.

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