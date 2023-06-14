В Кафедральном соборе Милана началась церемония похорон Берлускони

Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии, сенатора Сильвио Берлускони, умершего 12 июня на 87-м году жизни, началась в Кафедральном соборе (Дуомо) в Милане. Среда объявлена днем национального траура в память о ветеране итальянской и международной политики.

Пока близкие не сообщали о месте захоронения, однако согласно некоторым предположениям, его тело может быть кремировано, а прах будет храниться в мавзолее на вилле в Аркоре, который был построен еще при жизни и по желанию Берлускони.

Видео дня

На площади перед собором, где установлены огромные экраны, собрались несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС. Накануне стало известно, что для журналистов не будет отведена отдельная зона внутри собора - для сотрудников СМИ организовано специальное пространство перед собором.

Трансляцию ведет госкорпорация РАИ и частное телевидение семьи Берлускони Mediaset.

Поминальную мессу возглавляет архиепископ Милана Марио Дельпини. В собор прибыли президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Ирака Абдель Латиф Рашид, а также члены итальянского правительства, включая премьер-министра Джорджу Мелони и двух вице-премьеров - Антонио Таяни и Маттео Сальвини. Партия Берлускони "Вперед, Италия" - один из трех столпов правящей коалиции наряду с "Братьями Италии" Мелони и "Лигой" Сальвини. Последние трое накануне побывали на личной вилле Берлускони в Аркоре на прощании.

На церемонии в Милане также присутствуют бывший премьер-министр республики Марио Драги и глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице San Raffaele, где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии.