Еврокомиссия выделит Сербии €1,5 млн на «эффективное освоение» программ ЕС

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству направит финансирование Сербии на поддержку участия страны в программах ЕС. С описанием гранта ознакомился RT.

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству намерен способствовать «эффективному освоению» средств ЕС в Сербии. Для этого европейские специалисты будут взаимодействовать с органами власти и национальными контактными центрами страны.

«Цель данного контракта — повышение эффективности освоения фондов ЕС путём поддержки национальных контактных пунктов, соответствующих национальных органов власти, правительственных органов и административных структур в Республике Сербия», — следует из описания документа.

В частности, речь идёт о программах в области образования Erasmus+ и Horizon 2020, налогообложения Fiscalis 2020, обеспечения таможенной безопасности, а также о программе ЕС по занятости и социальным инновациям, здравоохранению, механизму гражданской защиты и СМИ и др.

Общий объём финансирования составит €1,5 млн. Срок реализации задач контракта — два года.