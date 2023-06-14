Аналитик "Аль-Джазиры": Вашингтон теряет свое влияние на ближневосточный регион

В потере Вашингтоном своих позиций на Ближнем Востоке виноваты только сами власти США.

© BurjKhalifaByEmaar/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Об этом заявил в своей статье политический аналитик телеканала "Аль-Джазира" Марван Бишара. По мнению аналитика, за последние два десятилетия США нарастили добычу нефти и газа, став практически энергетически независимыми.

Возможно, Вашингтону больше не нужна нефть Персидского залива, но он настаивает на том, чтобы по-прежнему играть главную роль в регионе и, тем самым, в случае конфликта иметь возможность отрезать Китай от поставок жизненно важных энергоносителей и обеспечить ими своих союзников. Но автократия Пекина, считает Бишара на самом деле может лучше подходить для автократов региона, чем демократия Вашингтона.

Влияние России на Ближнем Востоке тоже нервирует США. Поэтому Вашингтон предостерегает страны региона от помощи России в обходе санкций и требует, чтобы они однозначно заняли проамериканскую позицию сторону, иначе эти государства столкнутся с гневом США и стран "Большой семерки". Но, отмечает Бишара, эти попытки не принесли результата. Так, Саудовская Аравия поддерживает тесные связи с Россией и Китаем и недавно нормализовала отношения с Ираном.

Все это свидетельствует о том, что Эр-Рияд не желает подчиняться давлению Вашингтона. Аналитик подчеркивает, что подобное новое отношение к США проявляется не только в Саудовской Аравией, а является уж региональным явлением. Автор отмечает, что большинство жителей Ближнего Востока считает, что США являются лицемерной империалистической державой, которая только на словах поддерживает права человека и демократию. Поэтому не случайно, что все больше граждан ближневосточных стран согласны с тем, что отделение региона от США столь же желательно, сколь и неизбежно.