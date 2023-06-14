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Китайский посол оценил реакцию Запада на мирный план Пекина по Украине

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны Европы положительно оценили мирный план Пекина по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский посол оценил реакцию Запада на мирный план Пекина по Украине
© Алексей Майшев / POOL / ТАСС

Дипломат напомнил, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй с 15 по 28 мая Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза и Россию в рамках турне по урегулированию украинского конфликта. Хуэй провел со всеми сторонами подробные консультации по разрешению кризиса.

По словам китайского посла, руководители Запада оценили усилия Пекина и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине, а также надеются, что Китай сыграет в этом вопросе позитивную роль.

26 мая Ли Хуэй закончил европейскую миссию переговорами по Украине в Москве. В ходе визита в страны ЕС он выразил мнение, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине.

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