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Трамп утверждает, что имел полное право хранить секретные документы

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы. Трамп выступает перед сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси) после того, как в Майами ему были предъявлены обвинения по делу о записях с грифом секретности.

Трамп утверждает, что имел полное право хранить секретные документы
© ТАСС

"Для президента в этом случае применим не Закон о шпионаже, а Закон о президентских записях, который не был упомянут в этом нелепом 44-страничном обвинении. В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы", - сказал он.

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