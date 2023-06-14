Байден назвал противодействие СВО РФ и конкуренцию с КНР главными вызовами для США

"Благодаря работе, которую вы проделали, мы смогли сплотить мир для борьбы с величайшими вызовами нашего времени", - сказал он, назвав среди подобных угроз противодействие СВО РФ на Украине и "контроль над конкуренцией с Китаем, чтобы она не превратилась в конфликт".