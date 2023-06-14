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Байден назвал противодействие СВО РФ и конкуренцию с КНР главными вызовами для США

Президент США Джо Байден считает, что в список величайших вызовов для США входят противодействие СВО РФ и конкуренция с Китаем. Такую позицию он озвучил во вторник, выступая в Белом доме перед главами американским дипломатических миссий.

Байден назвал противодействие СВО РФ и конкуренцию с КНР главными вызовами для США
© ТАСС

"Благодаря работе, которую вы проделали, мы смогли сплотить мир для борьбы с величайшими вызовами нашего времени", - сказал он, назвав среди подобных угроз противодействие СВО РФ на Украине и "контроль над конкуренцией с Китаем, чтобы она не превратилась в конфликт".

По мнению американского лидера, в этот список также входят климатические изменения, которые представляют собой "экзистенциальную угрозу для человечества" и необходимость подготовиться к новой пандемии на случай ее наступления.

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