$83.64+1.0090.39+1.38

Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях

США получают от Украины сведения о потерях вооружения на поле боя и учитывают их при планировании помощи стране. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает «РИА Новости».

Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях
© globallookpress.com

«Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, — это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами», — сказала она.

Потери в плане западной технике в Вашингтоне не комментируют. Однако в новый пакет помощи Украине США включили 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker.

Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву еще 325 миллионов долларов.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители