Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях
США получают от Украины сведения о потерях вооружения на поле боя и учитывают их при планировании помощи стране. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает «РИА Новости».
«Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, — это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами», — сказала она.
Потери в плане западной технике в Вашингтоне не комментируют. Однако в новый пакет помощи Украине США включили 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker.
Ранее Вашингтон объявил о выделении Киеву еще 325 миллионов долларов.
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