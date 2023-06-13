Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях

«Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, — это потеря боевых возможностей на поле боя, все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны. Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами», — сказала она.