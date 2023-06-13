Власти Украины заявили об угрозе земледелию из-за ЧП на Каховской ГЭС

Власти Украины заявили об угрозе земледелию на 1 млн га из-за ЧП на Каховской ГЭС
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольський заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС под угрозой оказались более 1 млн га земель.
По его словам, из Каховского водохранилища использовали воду для орошения более 500 тыс. га земли.
«Сейчас под угрозой более 1 млн га земли. Кроме этого, подтоплено 10 тыс. га земли, однако большинство из них все же подлежит восстановлению», — цитирует его РИА Новости.
От последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек.