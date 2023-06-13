Белый дом: США по-прежнему против вылазок Украины на территорию России
США по-прежнему не поддерживают вылазки Украины на территорию России. Об этом во вторник, 13 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
— Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень четко давали это понять. Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить, — сказала она во время брифинга.
Один из журналистов спросил представителя Белого дома о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В свою очередь Жан-Пьер посоветовала обратиться с этим вопросом в Центральное разведывательное управление (ЦРУ), передает ТАСС.
Накануне издание Politico сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный руководил операцией по подрыву газопроводов. Отмечалось, что под его командованием находилась группа водолазов, заложивших взрывное устройство под трубы. Украинская сторона опровергает эти сообщения.
Газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ знало о планах Украины устроить взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» за три месяца до диверсии. По информации издания, в прошлом июле спецслужбы одной из европейских стран сообщили ЦРУ о планах группы из шести сотрудников специальных сил Украины взорвать газопроводы.