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Трамп отказался признать вину в ненадлежащем хранении документов

Во время заседания суда в Майами бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать свою вину в хранении секретных материалов, а также в препятствовании правосудию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп отказался признать вину в ненадлежащем хранении документов
© globallookpress.com

Уточняется, что Трамп отверг все 37 предъявленных пунктов обвинений, среди которых есть обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документа или записи», «коррупционном сокрытии документа или записи», а также «сокрытии документа в ходе федерального расследования».

Напомним, что, согласно стороне обвинения, Трамп хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, когда уже покинул пост президента США. По самой тяжёлой из предъявленных статей ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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