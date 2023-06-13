Трамп отказался признать вину в ненадлежащем хранении документов
Во время заседания суда в Майами бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать свою вину в хранении секретных материалов, а также в препятствовании правосудию. Об этом сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что Трамп отверг все 37 предъявленных пунктов обвинений, среди которых есть обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документа или записи», «коррупционном сокрытии документа или записи», а также «сокрытии документа в ходе федерального расследования».
Напомним, что, согласно стороне обвинения, Трамп хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, когда уже покинул пост президента США. По самой тяжёлой из предъявленных статей ему грозит до 20 лет тюрьмы.