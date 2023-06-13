Трампа отпустили из суда

Экс-президента США Дональда Трампа и его помощника отпустили из суда Майами без каких-либо условий, прокуратура признала обоих не склонными к побегу. Об этом сообщает CNN.

По информации вещателя, суд не стал устанавливать каких-либо ограничений на перемещения или залог в отношении Трампа в деле о ненадлежащем обращении с судебными документами.