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Трампа отпустили из суда

Экс-президента США Дональда Трампа и его помощника отпустили из суда Майами без каких-либо условий, прокуратура признала обоих не склонными к побегу. Об этом сообщает CNN.

Трампа отпустили из суда
© globallookpress.com

По информации вещателя, суд не стал устанавливать каких-либо ограничений на перемещения или залог в отношении Трампа в деле о ненадлежащем обращении с судебными документами.

Дональда Трампа поместили под арест

Это значит, что Трамп может далее без препятствий проводить свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в различных штатах.

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