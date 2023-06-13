В Белом доме ответили на вопрос о причастности Байдена к делу Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден «никоим образом» не причастен к обвинениям в адрес экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом она сообщила на брифинге, сообщает ABC News.

«Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс», — сказала она.

По ее словам, Байден поддерживает независимость следствия и действий Министерства юстиции США.

Ранее сообщалось, что Трамп не считает себя виновным после предъявления ему федеральных обвинений по делу о секретных документах. Об этом заявила адвокат политика Алина Хабба. По ее словам, именно поэтому не стоит ждать какого-либо соглашения между ее клиентом и следствием.