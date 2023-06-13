$83.64+1.0090.39+1.38

Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк опроверг причастность Киева к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
© Lenta.ru

Отмечается, что Черняк отрицал ответственность Киева за диверсии, говоря о запросе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Разведка Нидерландов информировала ЦРУ о планах Украины по подрыву «Севпотоков»

Накануне Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) опубликовала расследование, согласно которому служба голландской военной разведки (MIVD) сообщала ЦРУ США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток». Вашингтон, в свою очередь, в июне 2022 года сделал предупреждение украинской стороне.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что у следствия ФРГ появляется все больше улик, указывающих на причастность Украины ко взрывам на «Северных потоках». При этом в Германии считают крайне маловероятным сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

5
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители