Генсек НАТО: мир станет опаснее, если Россия победит на Украине

"Мы также осознали, что жестокое вторжение России в Украину было нападением не только на Украину, но и на наши основные ценности, и на свободных людей повсюду. И поэтому президент [России Владимир] Путин не должен выиграть эту войну, потому что это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным", - сказал он.