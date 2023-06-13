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Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках»

Издание Politico уличило главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках»
© ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ВСУ

Как пишет газета, подготовкой операции с участием водолазов на небольшой яхте руководил Залужный.

Ранее стало известно, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток», а Вашингтона, в свою очередь, в июне 2022 года сделал предупреждение Киеву.

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