Столтенберг рассказал о главном испытании для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российской армии стали испытанием для Киева. Об этом он заявил журналистам 13 июня после встречи с президентом США Джо Байденом, пишет ТАСС.

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«Наступление стало испытанием», — отметил Столтенберг.

По словам генсека альянса, Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

Ранее издание Economist сообщило, что украинские военные потеряли значительное количество западной техники в ходе наступления. Источник газеты уточнил, что атаки на направлении Орехов — Токмак идут тяжело. Также указывается, что украинская сторона теряет людей, пали десятки солдат.