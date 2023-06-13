Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада

В Восточной Европе может сформироваться коалиция против президента Украины Владимира Зеленского . Об этом у себя в YouTube-блоге заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин .

По его словам, у Зеленского в настоящее время «появляется очень много противников», поскольку все больше государств выступает против поддержки Киева в конфликте с Россией. В частности, Соскин считает, что в ближайшее время к Венгрии после выборов может присоединиться Словакия, что в перспективе создаст много проблем президенту Украины.