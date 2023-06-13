$83.64+1.0090.39+1.38

Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада

В Восточной Европе может сформироваться коалиция против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом у себя в YouTube-блоге заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада
© globallookpress.com

По его словам, у Зеленского в настоящее время «появляется очень много противников», поскольку все больше государств выступает против поддержки Киева в конфликте с Россией. В частности, Соскин считает, что в ближайшее время к Венгрии после выборов может присоединиться Словакия, что в перспективе создаст много проблем президенту Украины.

«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», — заключил он.

Ранее Соскин обрушился с критикой на Зеленского за слова о контрнаступление. Он назвал заявления о готовности ВСУ к контрнаступлению лживыми.

1
Срочная новость

Дональда Трампа поместили под арестВ мире5 минут назад

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители