Подготовкой операции по уничтожению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" руководил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что разведчики из Нидерландов получили информацию о "неизбежной атаке" на "Северный поток" с Украины в июне прошлого года, за три месяца до того, как произошли взрывы.

По данным Politico, подготовкой операции с участием водолазов на небольшой яхте руководил Залужный. Отмечается, что Нидерланды по своим каналам предупредили о грядущей акции США, а Вашингтон, в свою очередь, предостерег Киев от таких действий.