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Politico: главком ВСУ Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению "Северных потоков"

Подготовкой операции по уничтожению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" руководил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что разведчики из Нидерландов получили информацию о "неизбежной атаке" на "Северный поток" с Украины в июне прошлого года, за три месяца до того, как произошли взрывы.

По данным Politico, подготовкой операции с участием водолазов на небольшой яхте руководил Залужный. Отмечается, что Нидерланды по своим каналам предупредили о грядущей акции США, а Вашингтон, в свою очередь, предостерег Киев от таких действий.

США не стали комментировать сообщение о предостережении ЦРУ по «Севпотокам»

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники также написало о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". До этого сообщалось, что Киев мог знать о том, что информация о подготовке операции просочилась в западные спецслужбы.

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