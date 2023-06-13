США не стали комментировать сообщение о предостережении ЦРУ по «Севпотокам»
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ведомство не будет комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак на нитки российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Миллера, Госдеп США не комментирует частные дипломатические переговоры с Украиной. Он также добавил, что ведомство будет ждать результатов расследований касательно атак на нитки «Северного потока».
«Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран. Мы будем ждать результатов этих расследований», – заявил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) якобы предупреждало Киев о недопустимости атак на нитки российского газопровода «Северный поток».
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