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США не стали комментировать сообщение о предостережении ЦРУ по «Севпотокам»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ведомство не будет комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак на нитки российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

США не стали комментировать сообщение о предостережении ЦРУ по «Севпотокам»
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram

По словам Миллера, Госдеп США не комментирует частные дипломатические переговоры с Украиной. Он также добавил, что ведомство будет ждать результатов расследований касательно атак на нитки «Северного потока».

«Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран. Мы будем ждать результатов этих расследований», – заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) якобы предупреждало Киев о недопустимости атак на нитки российского газопровода «Северный поток».

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