США не стали комментировать сообщение о предостережении ЦРУ по «Севпотокам»

«Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран. Мы будем ждать результатов этих расследований», – заявил он.