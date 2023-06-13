В Пентагоне подсчитали объем помощи Украине за период работы Байдена
Власти США выделили на военную помощь Украине с начала президентства Джо Байдена свыше 40,7 миллиардов долларов. Об этом сообщил Пентагон.
«В общей сложности Соединенные Штаты выделили более 40,7 миллиардов долларов на оказание помощи в области безопасности Украине с начала правления администрации Байдена, включая более 40 миллиардов долларов с 24 февраля 2022 года», — говорится в тексте.
Ранее Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму в 325 миллионов долларов.
Рамблер: главные новости