Трампа не будут заковывать в наручники перед предъявлением обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп не будет закован в наручники по прибытии в суд, где ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По ее данным, экс-президенту во время появления в суде также не придется предъявлять содержимое карманов. Ранее телекомпания CNN сообщила, что Трамп будет формально арестован по прибытии в суд. Ожидается, что у Трампа возьмут отпечатки пальцев, но не будут фотографировать для материалов дела.

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Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.