Французские следователи провели обыски в доме экс-президента Франции Николя Саркози в рамках расследования дела о возможном финансировании его избирательной кампании ливийскими властями в 2007 году. Об этом во вторник сообщил сайт газеты "Депеш".

По ее сведениям, французское правосудие подозревает, что Саркози заплатил франко-ливанскому бизнесмену Зияду Такиеддину 600 тыс. евро, чтобы тот отказался от своих обвинений против бывшего главы государства якобы в получении от властей Ливии денег на президентскую кампанию 2007 года.

Как отмечает издание, бывший президент Франции был заслушан во вторник сотрудниками Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (OCLCIFF). Его супруга Карла Бруни также дала показания в качестве свидетеля. После этого в доме Саркози были проведены обыски. В Национальной финансовой прокуратуре подтвердили информацию о проведении расследования в связи с отказом Такиеддина от выдвинутых им ранее обвинений.

Впервые о финансировании кампании Саркози заявил в начале марта 2011 года сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам. В интервью телеканалу "Евроньюс" он утверждал, что Саркози получал финансовую поддержку от ливийского правительства.

Между тем агентство журналистских расследований "Медиапар" в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, будто на избирательные нужды Саркози получил от Каддафи 50 млн евро. Посредником предполагаемой сделки был Зияд Такиеддин, который утверждал, что ливийский лидер перечислял французскому политику деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели. Позднее Такиеддин неожиданно отказался от своих слов, заявив, что Саркози не получал деньги от ливийских властей.