СМИ: ФРГ боится критики из-за предстоящей встречи с представителями Китая

Германия обсуждает сокращение правительственных консультаций с Китаем на фоне напряженности вокруг Тайваня и косвенной поддержки Пекином действий России в конфликте на Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на немецких чиновников.

«Германия обращается к китайскому правительству с просьбой о встрече в Берлине на следующей неделе, но любезно просит их не привозить слишком много министров», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Берлин старается не создавать впечатление, что он принимает Китай «с распростертыми объятиями».

В 2018 года на встречу с правительством Германии, которое тогда возглавляла Ангела Меркель, прибыли девять членов кабинета министров КНР. Politico пишет, что на встрече на следующей неделе будет значительно меньше китайских чиновников, однако окончательное решение еще не принято, поскольку переговоры с делегацией продолжаются.

По информации источников издания, осторожный подход Берлина обусловлен тем, что правительство намерено опубликовать свою стратегию в отношении Китая к началу июля, чтобы ее можно было обсудить в парламенте до летних каникул. Первый проект китайской стратегии включал критику «массовых нарушений прав человека» в Китае, но ожидается, что окончательный вариант стратегии будет более дипломатичным.

В мае представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Германия на встрече со спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем призвала КНР повлиять на РФ по конфликту на Украине.