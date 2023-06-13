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В ООН анонсировали визит заместителя генсека в Москву

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло приедет в Москву 15-16 июня и посетит МИД России. Визит анонсировал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

В ООН анонсировали визит заместителя генсека в Москву
© globallookpress.com

Он отметил, что замгенсека встретится с высокопоставленными представителями российского дипломатического ведомства, а также другими представителями правительства и обсудит вопросы мира и безопасности.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за возможного непродления зерновой сделки. Он заявил, что ООН усердно работает над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над продолжением работы по организации российского экспорта.

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