В ООН анонсировали визит заместителя генсека в Москву

Он отметил, что замгенсека встретится с высокопоставленными представителями российского дипломатического ведомства, а также другими представителями правительства и обсудит вопросы мира и безопасности.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за возможного непродления зерновой сделки. Он заявил, что ООН усердно работает над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над продолжением работы по организации российского экспорта.