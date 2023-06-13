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Стало известно о попытке США уговорить Украину не взрывать «Северные потоки»

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило Украину о том, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стало известно о попытке США уговорить Украину не взрывать «Северные потоки»
© Danish Defence

Это произошло еще прошлым летом после получения подробной информации об украинском заговоре, сообщили WSJ чиновники, знакомые с вопросом.

Как писала ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация, служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала ЦРУ о планах Киева по подрыву трубопроводов «Северный поток».

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