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СМИ: разведка Нидерландов информировала ЦРУ о планах Украины по подрыву «Северных потоков»

Служба военной разведки Нидерландов направила ЦРУ данные о планах Украины провести диверсии на «Северных потоках». Об этом пишут обозреватели Бен Мейндертсма и Элко Бош ван Розенталь в статье для телеканала NOS.

Журналисты предположили, что в известность о готовящейся диверсии были поставлены также министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, премьер-министр Марк Рютте, глава МИД Волке Хукстра.

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Высшие политические круги Нидерландов получили сведения о планах Украины летом 2022 года, подчеркнули обозреватели.

По данным аналитиков, представители ЦРУ, в свою очередь, предупредили Киев о недопустимости подобных действий.

Напомним, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Точные виновники диверсий до сих пор не неизвестны.

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