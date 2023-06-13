Служба военной разведки Нидерландов направила ЦРУ данные о планах Украины провести диверсии на «Северных потоках». Об этом пишут обозреватели Бен Мейндертсма и Элко Бош ван Розенталь в статье для телеканала NOS.

Журналисты предположили, что в известность о готовящейся диверсии были поставлены также министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, премьер-министр Марк Рютте, глава МИД Волке Хукстра.

Высшие политические круги Нидерландов получили сведения о планах Украины летом 2022 года, подчеркнули обозреватели.

По данным аналитиков, представители ЦРУ, в свою очередь, предупредили Киев о недопустимости подобных действий.