Глава МАГАТЭ обеспокоился вероятным попаданием ЗАЭС под наступление ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время своего визита в Киев заявил, что очень обеспокоен вероятным попаданием Запорожской атомной электростанции (АЭС) под наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.