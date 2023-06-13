Глава МАГАТЭ обеспокоился вероятным попаданием ЗАЭС под наступление ВСУ
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время своего визита в Киев заявил, что очень обеспокоен вероятным попаданием Запорожской атомной электростанции (АЭС) под наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.
В ходе пресс-конференции Гросси заявил, что направится к Запорожской АЭС, где в течение нескольких часов планирует оценить ситуацию.
Визит главы МАГАТЭ в Киев был вызван необходимостью оценки ситуации вокруг Запорожской АЭС после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
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