В Великобритании запустили угольные станции из-за жары

В Великобритании запустили угольные электростанции с целью выработки дополнительной электроэнергии, поскольку солнечные батареи стали неэффективны из-за жары. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что угольные станции заработали в стране впервые за полтора месяца. Необходимость их запуска возникла в связи с перегревом солнечных панелей из-за сильной жары, что снизило их эффективность. Также объем вырабатываемой энергии снижался из-за маленькой скорости ветра и закрытия электростанций на техобслуживание. Первым запустили блок угольной электростанции немецкой энергетической компании Uniper в Рэтклифф-он-Соар. Еще одну станцию подготовили к запуску на случай нехватки энергии.