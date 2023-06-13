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В Великобритании запустили угольные станции из-за жары

В Великобритании запустили угольные электростанции с целью выработки дополнительной электроэнергии, поскольку солнечные батареи стали неэффективны из-за жары. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Telegraph.

В Великобритании запустили угольные станции из-за жары
© РИА Новости

Отмечается, что угольные станции заработали в стране впервые за полтора месяца. Необходимость их запуска возникла в связи с перегревом солнечных панелей из-за сильной жары, что снизило их эффективность. Также объем вырабатываемой энергии снижался из-за маленькой скорости ветра и закрытия электростанций на техобслуживание. Первым запустили блок угольной электростанции немецкой энергетической компании Uniper в Рэтклифф-он-Соар. Еще одну станцию подготовили к запуску на случай нехватки энергии.

Ранее в Великобритании объявили оранжевый уровень опасности в пяти из девяти регионов Англии. Температура в них достигла 30 градусов.

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