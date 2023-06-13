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На Украине назвали СВО шансом на перевооружение для Европы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт на Украине является возможностью Европы на перевооружение. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине назвали СВО шансом на перевооружение для Европы
© PRESIDENT.GOV.UA

«Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, которая покрыта пылью и не планируется к использованию… Зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя?», – заявил он.

Подоляк также добавил, что СВО стала «отличной возможностью» для многих стран Европы «выгодно перевооружиться». По его словам, СВО это возможность для них отдать своё устаревшее вооружение, а взамен получить новую технику за счёт стратегических партнеров.

Ранее Подоляк отклонил предложение Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах с Россией.

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