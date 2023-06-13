На Украине назвали СВО шансом на перевооружение для Европы

«Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, которая покрыта пылью и не планируется к использованию… Зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя?», – заявил он.