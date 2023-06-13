Беларусь раскритиковала политизацию прав человека в ООН

Во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком в Женеве Амбразевич выразил глубокую озабоченность политизацией темы прав человека в ООН, а также двойными стандартами и нарушению принципа о суверенном равенстве государств. Кроме того, Амбразевич также указал на отсутствие стандартов реализации прав человека и заявил, что ситуация с правами человека в Беларуси не заслуживает повышенного внимания в рамках ООН.