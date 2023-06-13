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Беларусь раскритиковала политизацию прав человека в ООН

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич раскритиковал политизацию вопроса прав человека в ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Беларусь раскритиковала политизацию прав человека в ООН
© ТАСС

Во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком в Женеве Амбразевич выразил глубокую озабоченность политизацией темы прав человека в ООН, а также двойными стандартами и нарушению принципа о суверенном равенстве государств. Кроме того, Амбразевич также указал на отсутствие стандартов реализации прав человека и заявил, что ситуация с правами человека в Беларуси не заслуживает повышенного внимания в рамках ООН.

«Ю. Амбразевич также выразил разочарование ролью и деятельностью, которые вынуждены осуществлять УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека – прим. ред.) и лично верховный комиссар вместо объединительных усилий, обеспечения сотрудничества государств и содействия государствам – главных задач, ради которых создавалась ООН», – сказано в сообщении МИД Беларуси.

Отмечается, что в ходе разговора с Тюрком Амбразевич также выразил заинтересованность Минска к сотрудничеству с ООН.

Ранее Беларусь направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо.

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