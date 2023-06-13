Суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» по устранению препятствий священникам для проведения богослужений. Об этом заявил глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

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«Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ», — говорится в публикации.

По словам министра, представители УПЦ не явились на судебное заседание, а также ими было подано ходатайство о переносе слушаний, которое суд отклонил как необоснованное.