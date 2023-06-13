Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин подписал закон об ограничениях для выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными. Соответствующие данные появились на официальном интернет-портале правовой информации.

Белоусов: бизнесмены предложили «скинуться» в казну государства

Инициаторами введения налога на сверхприбыль (windfall tax) в России были сами бизнесмены, а не государство, заявил в беседе с РБК первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, предприниматели прекрасно понимали, что получают больше остальных, а потому и предложили «скинуться» в казну государства. Общая сумма налогов составила около 300 млрд рублей.

Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к началу переговорного процесса с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует агентство Bloomberg.

«Мы надеемся, что контрнаступление окажется как можно более успешным, чтобы после него начались переговоры с выгодных позиций», — сказал французский лидер, отметив, что поддержка европейскими странами Киева будет осуществляться «столько, сколько потребуется».

На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

Неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел возле поселка Чепелево.

"Пожар заметил машинист поезда Москва – Анапа на 67-м километре перегона Столбовая – Чехов в ночь на 11 июня. Он сразу же доложил об этом в экстренные службы", - говорится в сообщении.

Россия возобновила поставки нефтепродуктов в Северную Корею

После перерыва, продлившегося почти два года, Россия возобновила поставки нефтепродуктов в Северную Корею. В декабре 2022-го — апреле 2023 года в страну было поставлено 67,3 тысячи баррелей нефтепродуктов. Об этом сообщает издание Совбезе ООН.

Экспорт нефтепродуктов в Северную Корею составил около 3225 баррелей (404,18 тонны) в декабре прошлого года, 44 655 баррелей (5595,891 тонны) в январе и примерно 10 666 баррелей (1336,65 тонны) в феврале. В марте и апреле 2023 года показатель составил около 5140 баррелей (644,153 тонны) и 3612 баррелей (452,70 тонны) соответственно.

Российские военные захватили несколько танков Leopard

Российским военным удалось захватить танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

«Теперь это наши трофеи», — отметили в пресс-службе ведомства, демонстрируя кадры с захваченной техникой западного производства.

Убившую россиянина акулу в Хургаде выставят в музее

Власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее тигровую акулу, которая съела 23-летнего российского туриста в Хургаде, сообщает Telegram-канал Mash. На данный момент тушу акулы уже бальзамируют в Институте морских наук и заповедников Красного моря.

По информации канала, в желудке акулы после вскрытия были найдены останки туриста: туловище, голова и руки. Ноги рыбаки обнаружили в море.

Лукашенко заявил, что «Полк Калиновского» хочет вернуться в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами во время рабочей поездки в Минскую область заявил, что бойцы "Полка Калиновского" хотят вернуться на родину, но их не пропускают заградотряды. Его слова передает белорусское агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, в "Полку Калиновского" насчитывалось менее двухсот человек. Некоторые из них хотели бы веруться в Белоруссию, но не могут этого сделать из-за заградотрядов.

Состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Состояние 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у актрисы развилась сердечная недостаточность. По данным инсайдера, врачи стараются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Сообщается, что актриса остается в реанимации.

Экс-нападающий «Спартака» Ширко попал в реанимацию

ФК "Химки"

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи сообщил, что экс-нападающий московской команды Александр Ширко находится в реанимации.