В Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку

В подконтрольной Киеву части Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку. Об этом Украины Олег Павленко на YouTube-канале Military Media Center.

«Мы проводим мониторинг южного округа, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но есть несколько случаев выявления холерной и кишечной палочек», — заявил он.

Ранее стало известно, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. По состоянию на 11 июня уровень водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 метра, то есть за сутки он снизился больше, чем на метр.