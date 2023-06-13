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На Украине переименовали парк и улицы, связанные с Россией

В украинском Харькове переименовали парк Горького, теперь он носит название "Центральный парк культуры и отдыха". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает издание "Страна.ua".

На Украине переименовали парк и улицы, связанные с Россией
© РИА Новости

Также украинские власти переименовали Плехановскую улицу, теперь она называется в честь лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко. Улица Державинская превратилась в улицу командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла.

Улица Броненосца "Потемкина" переименована в честь комбата и нацгвардейца Олега Громадського, а безымянный сквер на Конторской получил название в честь боевого медика Владиславы Черных.

Ранее сообщалось, что в Ровненской области Украины демонтировали памятник и мемориальную доску советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1954 гг.).

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

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