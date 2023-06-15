$84.32+0.6891.07+0.68

В США появился новый кандидат в президенты

Мэр Майами Фрэнсис Суарез подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN. Публичное объявление политика о намерении стать во главе государства ожидается в четверг, 15 июня, в Калифорнии.

В США появился новый кандидат в президенты
© globallookpress.com

Мэр Майами республиканец Суарез подал документы для участия в борьбе за президентский пост, — говорится в сообщении телеканала.

CNN отмечает, что Суарез уже второй год занимает пост мэра второго по численности населения города в штате Флорида. Телеканал называет политика «кубино-американцем».

В ходе праймериз Суарез будет бороться за номинацию на выборы от республиканцев с бывшим президентом США Дональдом Трампом, губернатором Флориды Роном Десантисом и еще рядом однопартийцев.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что новой проблемой для Демократической партии США и действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах может стать кандидат от «Народной партии» Корнел Уэст. По словам политолога, Уэст выступает против экс-президента США Дональда Трампа, называя его «фашистской катастрофой», и против Байдена, которого характеризует как «неолиберальное бедствие».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители