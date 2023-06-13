СМИ: в городе Днепр произошел взрыв

Взрыв прогремел в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщило издание «Общественное. Новости».

Подчеркивается, что воздушную тревогу в Днепропетровской области, где расположен Днепр, пока не объявили.

Ранее Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что в ночь на 13 июня в Киеве, Харькове и Кривом Роге произошли взрывы. Согласно данным канала, в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты.