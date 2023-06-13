СМИ: в городе Днепр произошел взрыв
Взрыв прогремел в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщило издание «Общественное. Новости».
Подчеркивается, что воздушную тревогу в Днепропетровской области, где расположен Днепр, пока не объявили.
Ранее Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что в ночь на 13 июня в Киеве, Харькове и Кривом Роге произошли взрывы. Согласно данным канала, в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты.
С 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.
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