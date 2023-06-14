Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно

«Германия пообещала, что все раненые украинские гражданские лица и солдаты должны иметь быстрый и легкий доступ к высококачественной медицинской помощи после их прибытия в страну — без необходимости самим нести какие-либо расходы», — пишет издание. Однако часто за лечение вносят оплату некоммерческие организации и сами солдаты ВСУ. По данным издания, из-за этого многие раненые посчитали себя обманутыми.