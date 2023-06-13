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Ереван призвал проверить заявления Баку о нарушениях прекращения огня в Карабахе

В МИД Армении призвали проверить заявления Азербайджана о якобы нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Ереван призвал проверить заявления Баку о нарушениях прекращения огня в Карабахе
© РИА Новости

Отмечается, что Ереван призвал расследовать все случаи якобы нарушения режима прекращения огня, о которых сообщает азербайджанская сторона.

"Министерство обороны Азербайджана уже длительное время ежедневно распространяет фальшивую информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армии обороны Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. ... Призываем миротворческие силы РФ строго следить за соблюдением режима прекращения огня и расследовать все инциденты, о которых заявляет Азербайджан, представляя публично всё положение дел", - говорится в сообщении.

В МИД Армении добавили, что подтверждают свою позицию о необходимости направления в Нагорный Карабах международной миссии, которая представит информацию о положении на линии соприкосновения и о гуманитарной ситуации в регионе.

Ранее Минобороны РФ заявляло о двух фактах нарушения\х режима прекращения огня в Шушинском районе Карабаха.

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