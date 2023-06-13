Ереван призвал проверить заявления Баку о нарушениях прекращения огня в Карабахе

"Министерство обороны Азербайджана уже длительное время ежедневно распространяет фальшивую информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армии обороны Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. ... Призываем миротворческие силы РФ строго следить за соблюдением режима прекращения огня и расследовать все инциденты, о которых заявляет Азербайджан, представляя публично всё положение дел", - говорится в сообщении.